03.06 14:13 MIGnews.com

"Систему образования в Израиле открыли слишком быстро"

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Профессор Габи Барбаш, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в израильских учебных заведениях.Барбуша спросили о том, верно ли решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу не закрывать школы. Барбуш ответил: “Я думаю, что нет. Невозможно оторвать школы от общей картины того, что происходит в Израиле. Мы находимся в ситуации распространения вируса в очень многих населенных пунктах. Больных немного, и темп увеличения количества больных пока небольшой. Заражения в школах происходят на этом фоне. Школы - не на отдельной планете. Они отражают то, что происходит в обществе, и в свою очередь, влияют на то, что происходит в обществе.Я считаю, что необходимо было остановиться на варианте “капсул”. Но мы бежали слишком быстро - в отличие от всего мира. У нас очень скученные классы. И то, что мы это сделали повлияет и на заражение в школах, и на общество в целом.Я думаю, что общество уже находилось на грани, и правительство поддалось - возможно, частично потому, что количество зараженных сокращалось, из-за иллюзии того, что эпидемия миновала.Ясно одно - мы видим рост количества случаев заражения по всему Израилю, во всех городах, и это невозможно рассматривать отдельно от школ”.