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Репатриация в Израиль возрастет в два раза в 2020 году | Фото:03.06 13:02   MIGnews.com

Репатриация в Израиль возрастет в два раза в 2020 году

Число новых репатриантов в Израиль в 2020 году значительно возрастет, в основном из-за пандемии коронавируса, заявил высокопоставленный чиновник из Еврейского агентства в среду утром, 3 июня, в Кнессете.

Выступая на заседании комитета, генеральный директор Еврейского агентства Джош Шварц подсчитал, что в 2020 году примерно 50 000 человек репатриируют в Израиль, почти в два раза больше чем годом ранее.

Шварц связал этот прогноз с кризисом коронавируса, который затронул многие еврейские общины по всему миру.

Ранее, Давид Битан ("Ликуд") был назначен в качестве нового председателя Комиссии кнессета по вопросам алии, абсорбции и диаспоры. Спикер Кнессета Ярив Левин (Ликуд) поздравил Битана с избранием на пост.


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