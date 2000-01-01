03.06 12:34 MIGnews.com

Карантин до июля 2021-го и план спасения экономики за 5 трлн

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Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе видеосовещания с президентом Владимиром Путиным сообщил ему основные параметры разработанного правительством плана восстановления экономики России после пандемии коронавируса.Он сообщил, что двухлетний план по восстановлению экономики предусматривает три этапа. От карантинных мер россияне будут освобождены только к июлю 2021 года.На первом - до III квартала текущего года - планируется "стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего падения доходов". На втором этапе (октябрь 2020 - июнь 2021 года) - обеспечить рост доходов населения, сопоставимый с докризисным уровнем. На третьем (июль-декабрь 2021 года) - "выйти на траекторию долгосрочного роста".По оценке Мишустина, на указанные мероприятия - всего около 500 различных мер - планируется потратить около 5 трлн рублей.