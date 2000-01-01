03.06 12:19 MIGnews.com

Негев: Проблемы ЦАХАЛа - лишь верхушка айсберга

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генерал Гай Цур, бывший командующий сухопутными войсками и бывший начальник базы Цеелим прокомментировал вчерашний инцидент на базе, в ходе которой произошло столкновение офицеров с грабителями-бедуинами.Генерал Цур сказал: “Я был начальником базы в 2007, и это уже было известным феноменом. ЦАХАЛ мало что может сделать. От ЦАХАЛа требуют предотвратить подобного рода явления, но для этого нужно очень много личного состава. Но проблемы ЦАХАЛа - это только верхушка айсберга. Не занимаются проблемой - дошло до того, что атакуют ЦАХАЛ. Настоящая проблема - наш суверенитет там, проблема - поведение полиции Израиля, проблема - применение израильского закона на этой территории. “Ничейная земля”, уже много лет, зона действий банд, которые творят, что хотят. Мы не говорим, что все бедуины - проблемные, но проблема очень, очень распространенная и серьезная.По мнению генерала Цура, со стороны армии необходимо сделать “все что возможно для охраны баз” и “действовать в соответствии с требованиями закона”. Цур говорит: "По закону, следует задерживать этих людей, стрелять в воздух, и весь процесс задержания подозреваемого - в случае, если он идентифицирован. Очень часто воров не видят. Они хорошо готовятся, заранее просчитывая все. Их видят уже после кражи. Это очень сложное явление. Чтобы предотвратить кражи необходимо много средств и много людей”.