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В Тель-Авиве прошел протест #BlackLivesMatter | Фото:03.06 12:04   MIGnews.com

В Тель-Авиве прошел протест #BlackLivesMatter

Сотни человек собрались возле бывшего посольства США в Тель-Авиве, протестуя из-за убийства Джорджа Флойда в Миннесоте сотрудником полиции в прошлый понедельник.

Протестующие зачитали список имен из "жертв жестокости полиции" в Израиле. Среди лозунгов: "Нет справедливости, нет мира!" и "Соломон Тека - последняя жертва". Тека был застрелен в прошлом году офицером полиции.

Протестующие также вспомнили убийство Ияда Халака, 32-летнего араба из восточного Иерусалима, который был застрелен израильской пограничной полицией в субботу утром.

"Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как долго мы будем читать этот список имен", - заявил демонстрант Гавриил Чичестер.




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