03.06 12:04 MIGnews.com

В Тель-Авиве прошел протест #BlackLivesMatter

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Сотни человек собрались возле бывшего посольства США в Тель-Авиве, протестуя из-за убийства Джорджа Флойда в Миннесоте сотрудником полиции в прошлый понедельник.Протестующие зачитали список имен из "жертв жестокости полиции" в Израиле. Среди лозунгов: "Нет справедливости, нет мира!" и "Соломон Тека - последняя жертва". Тека был застрелен в прошлом году офицером полиции.Протестующие также вспомнили убийство Ияда Халака, 32-летнего араба из восточного Иерусалима, который был застрелен израильской пограничной полицией в субботу утром."Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как долго мы будем читать этот список имен", - заявил демонстрант Гавриил Чичестер.