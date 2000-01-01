Боррель: у Трампа нет права вернуть РФ в G7

Нынешний председатель группы G7, Соединенные Штаты, имеет ряд прерогатив, но менять состав формата за счет новых стран он не может. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Он напомнил, что раньше был формат G8, в котором участвовала Россия, однако затем формат изменился из-за "выбора, сделанного РФ" - "от G8 перешли к G7". Так представить ЕС по иностранным делам прокомментировал намерение американского лидера пригласить Россию на саммит "семерки".
"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения, отражающие приоритеты. Но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - подчеркнул Боррель, пишет HT.
Глава дипломатии ЕС считает G7 жизненно необходимым форматом для объединенных общими ценностями и обязательствами стран, что нужно в "трудное, напряженное время".
Представитель Министерства иностранных дел Франции, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил, что подобное решение должно приниматься всеми участниками Семерки.
"В 2014 году решение об исключении РФ было принято совместно... И новое решение также должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", - заявили в МИД Франции.