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Приказ: не гонитесь за бедуинами, можете перевернуться 03.06 11:16   MIGnews.com

Приказ: не гонитесь за бедуинами, можете перевернуться

В израильской прессе продолжают публиковаться подробности вчерашнего столкновения солдат с бедуинами на базе Цеелим. Офицеры батальона 932 погнались за бедуинскими ворами которые похитили, по версии командира базы “боеприпасы”. Погоня закончилась в деревне  Бир Ададж, где разъяренная толпа атаковала джип военных. Джипу причинен ущерб. Один из солдат стрелял в воздух “из-за реальной опасности для жизни”. 

Командир базы издал приказ, запрещающий подобные погони. В приказе говорится: “ Погоня за бедуинами - опасность для жизни из-за возможности перевернуться”.

Глава местного совета Бир Аджадж Эльдам Фир признает, что “бывают случаи воровства здесь и там”, но “речь идет о “детях”. Именно за “детьми”, по его версии, вчера погнались солдаты.

Резервист Арик Гринштейн лидер движения “Не предавайте Цеелим”, рассказал в интервью радио Галей ЦАХАЛ о своем видении проблем базы.

Гринштейн рассказал: “Невозможно служить на Цеелим и не столкнуться с реалиями воровства и грабежа. Это превратилось в рутину. Не всегда было так, как мы видим в опубликованных видео, это вышло на более высокую стадию. Наглость грабителей и воров только растет. Теперь они уже не останавливаются перед угрозой физической расправы над солдатами. И это то, о чем мы предупреждаем уже два с половиной года - дело закончится атакой против солдат.

Мы говорим об очень опытных бандах грабителей, тщательно планирующих свои действия. У меня есть истории о том, как бедуины заскакивают на танк, когда внутри есть экипаж - воруют военное оборудование с танка. Они подлетают на тракторонах, как только мы поворачиваемся спиной. Они смеются над нами, потому что знают - мы ничего не можем им сделать. 

Резервисты, прибывшие на сборы не обязаны нести караульную службу и ловить воров. Их не для этого оторвали от работы и привезли туда. Я приезжаю на сборы тренироваться - и быть готовым к тому дню, когда получу приказ. Это - моя обязанность. С этим должны разбираться полиция, армия и прокуратура”.


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