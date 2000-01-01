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Трамп: в израильской политике — полный бардак 03.06 09:13   MIGnews.com

Трамп: в израильской политике — полный бардак

Президент США, Дональд Трамп, в воскресенье заявил, что Израиль должен “собраться” после того, как премьер-министру Израиля, Биньямину Нетаниягу, не удалось создать новую правящую коалицию, а вторые выборы назначили на конец этого года.

Он сказал следующее: “Биби был избран. А теперь им придется пройти через весь этот процесс заново до сентября? Это нелепо. Поэтому мы не рады этому”. В то же время Трамп не исключает вероятность правоты оценки госсекретаря США, Майк Помпео. Последний заявляет, что предстоящий ближневосточный мирный план может “не набрать обороты”.

Трамп сказал журналистам: “Я думаю, что у нас есть хороший шанс, но мы посмотрим, как будут развиваться события”. Президент США назвал Нетаниягу “отличным парнем” и выразил сожаление, что теперь он “вернулся на этап выборов”.

Также президент Соединенных Штатов сказал, что надеется на удачное формирование израильской коалиции, и что они вместе с Нетаниягу смогут продолжить укреплять альянс между США и Израилем, “как никогда”.


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