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Нидерланды выделяют $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом 03.06 18:45   MIGnews.com

Нидерланды выделяют $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом

Голландское правительство выделило 3,35 миллиона долларов на борьбу с антисемитизмом. Отмечается, что впервые Голландия включила борьбу с антисемитизмом в свой список национальных приоритетов, сообщает Arutz Sheva.

Финансирование, выделенное ранее на этой неделе в ходе переговоров по бюджету между членами правящей коалиции, определяет борьбу с антисемитизмом как ключевой момент, требующий внимания правительства наряду с образованием, интеграцией иммигрантов и пятью дополнительными вопросами.

Этот шаг следует за интенсивным освещением в голландских СМИ опасений евреев о преследовании и насилии, в основном со стороны иммигрантов из арабских или мусульманских стран или их потомков.


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