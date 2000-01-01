Нидерланды выделяют $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом
Голландское правительство выделило 3,35 миллиона долларов на борьбу с антисемитизмом. Отмечается, что впервые Голландия включила борьбу с антисемитизмом в свой список национальных приоритетов, сообщает Arutz Sheva.
Финансирование, выделенное ранее на этой неделе в ходе переговоров по бюджету между членами правящей коалиции, определяет борьбу с антисемитизмом как ключевой момент, требующий внимания правительства наряду с образованием, интеграцией иммигрантов и пятью дополнительными вопросами.
Этот шаг следует за интенсивным освещением в голландских СМИ опасений евреев о преследовании и насилии, в основном со стороны иммигрантов из арабских или мусульманских стран или их потомков.