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Нетаниягу: Мы не боимся угроз Ирана 03.06 08:10   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы не боимся угроз Ирана

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на государственной церемонии по случаю Дня Иерусалима, состоявшейся в мемориале "Арсенальная горка" в Иерусалиме:

«Иран ежегодно перечисляет "Хизбалле" 700 млн долларов. Он делает это разными способами, в том числе путем мошенничества. Таким образом МИД Ирана перечисляет террористической организации более 100 млн долларов: деньги переводятся под дипломатическим прикрытием, как бы легально, в Ливан, а затем оттуда – "Хизбалле".

Эти огромные суммы используются для подпитки безмерной агрессии Ирана и его сателлитов в нашем регионе. Это известно нашим соседям, это знают все арабские страны, и это один из факторов, которые сближает их с нами.

Мы не пренебрегаем угрозами Ирана, но и не боимся их: каждый, кто попытается навредить нам, очень серьезно пострадает сам.

За историю нашей страны мы доказывали это много раз: мы доказали это в очередной раз прошлой ночью, доказали это в те невероятные шесть дней, которые вернули нас к стенам древнего Отечества».


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