03.06 07:57 MIGnews.com

Рухани: США должны “вернуться в нормальное состояние”

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Президент Ирана выступил с ответной речью на заявление Помпео, который призвал Иран вести себя как «нормальная нация».Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что США «должны вернуться в нормальное состояние», чтобы возобновить переговоры с Ираном, сообщает Reuters.Рухани таким образом ответил госсекретарю США Майку Помпео, который ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Ираном без предварительных условий в отношении его ядерной программы, но должны видеть, что страна ведет себя как «нормальная нация».В ответ иранский лидер сказал: «Другая сторона, которая покинула стол переговоров и нарушила договор, должна вернуться в нормальное состояние. До тех пор у нас нет выбора, кроме сопротивления».