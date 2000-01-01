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Рухани: США должны “вернуться в нормальное состояние” 03.06 07:57   MIGnews.com

Рухани: США должны “вернуться в нормальное состояние”

Президент Ирана выступил с ответной речью на заявление Помпео, который призвал Иран вести себя как «нормальная нация».

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что США «должны вернуться в нормальное состояние», чтобы возобновить переговоры с Ираном, сообщает Reuters.

Рухани таким образом ответил госсекретарю США Майку Помпео, который ранее заявил, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Ираном без предварительных условий в отношении его ядерной программы, но должны видеть, что страна ведет себя как «нормальная нация».

В ответ иранский лидер сказал: «Другая сторона, которая покинула стол переговоров и нарушила договор, должна вернуться в нормальное состояние. До тех пор у нас нет выбора, кроме сопротивления».


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