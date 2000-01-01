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Сара Нетаниягу: Аелет Шакед не будет в Ликуде. Точка 03.06 07:23   MIGnews.com

Сара Нетаниягу: Аелет Шакед не будет в Ликуде. Точка

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что решение избавится от Аелет Шакед премьер-министра Биньямин Нетаниягу вынудила принять его супруга, Сара.

Несколько свидетелей рассказали корреспонденту канала, что на прошлой неделе прошла встреча лидеров коалиции, посвященная обсуждению возможных сценариев политического развития. Среди прочего, всплыла идея о гарантировании места в предвыборном списке Ликуда министру юстиции Аелет Шакед. Предполагалось, что подобный маневр может принести Ликуду несколько дополнительных мандатов.

Сара, присутствовавшая на встрече, отвела Биби в сторонку и “промыла ему мозги”. Она якобы сказала: “Шакед Не будет в Ликуде. Точка”. Ликуд немедленно опроверг эту информацию и сообщил, что ничего подобного не произошло, но “люди в резиденции премьера говорят, что там все было еще хуже”, передает 13-й канал.


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