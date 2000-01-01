03.06 07:23 MIGnews.com

Сара Нетаниягу: Аелет Шакед не будет в Ликуде. Точка

Поделиться

Все по теме

Комментарии





13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что решение избавится от Аелет Шакед премьер-министра Биньямин Нетаниягу вынудила принять его супруга, Сара.Несколько свидетелей рассказали корреспонденту канала, что на прошлой неделе прошла встреча лидеров коалиции, посвященная обсуждению возможных сценариев политического развития. Среди прочего, всплыла идея о гарантировании места в предвыборном списке Ликуда министру юстиции Аелет Шакед. Предполагалось, что подобный маневр может принести Ликуду несколько дополнительных мандатов.Сара, присутствовавшая на встрече, отвела Биби в сторонку и “промыла ему мозги”. Она якобы сказала: “Шакед Не будет в Ликуде. Точка”. Ликуд немедленно опроверг эту информацию и сообщил, что ничего подобного не произошло, но “люди в резиденции премьера говорят, что там все было еще хуже”, передает 13-й канал.