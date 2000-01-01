Кнессет одобрил спорный план канатной дороги в Иерусалиме

Комитет одобрил план, поддержанный Министерством туризма, несмотря на десятки возражений со стороны местных жителей, археологов, гидов, неправительственных организаций, экологов и градостроителей, а также караимских и христианских общин.
План стоимостью 200 миллионов шекелей (55,2 миллионов долларов) предусматривает 1,4 километра пути, идущего от торгового района Первой Станции в Восточном Иерусалиме до Навозных ворот Старого города, около Западной стены.
Сторонники плана считают, что план станет самым экологичным, наименее разрушительным и наиболее финансово осуществимым способом привлечения туристов.
Противники, однако, говорят, что он культурно и политически безответственен, и что вместо решения транспортных проблем он просто переместит пробки в другие районы города.