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Либерман: Заявление Смотрича - шаг к государству Галахи | Фото:03.06 20:35   MIGnews.com

Либерман: Заявление Смотрича - шаг к государству Галахи

Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на заседании парламентской фракции НДИ отреагировал на слова депутата Смотрича, заявившего, что в Израиле должны быть введены законы Торы. По словам главы партии НДИ, следует всерьез воспринимать декларации человека, который претендует на пост министра юстиции.

«Это не маргинальный представитель «молодежи холмов». Речь идет о крайне серьезном заявлении. Это шаг к государству Галахи. Мы не позволим этому случиться!», - подчеркнул Авигдор Либерман.

В свою очередь, депутат от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер отметил, что слова Смотрича в очередной раз демонстрируют, какое именно правительство собрался создавать Нетаниягу и на какие далеко идущие уступки ультраортодоксальным и религиозным партиям он готов пойти.

«Мы рассчитывали, что «Ликуд» вместе с нами будет отстаивать еврейский характер Государства Израиль, не позволяя превратить его в государство Галахи. К сожалению, эта партия активно способствует насаждению религиозного диктата. Национальный лагерь всегда уважал еврейские традиции, но последовательно выступал против попыток установить религиозный диктат. Партия НДИ осталась последним оплотом здравомыслия», - указал Одед Форер.


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