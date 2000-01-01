Либерман: Заявление Смотрича - шаг к государству Галахи
Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на заседании парламентской фракции НДИ отреагировал на слова депутата Смотрича, заявившего, что в Израиле должны быть введены законы Торы. По словам главы партии НДИ, следует всерьез воспринимать декларации человека, который претендует на пост министра юстиции.
«Это не маргинальный представитель «молодежи холмов». Речь идет о крайне серьезном заявлении. Это шаг к государству Галахи. Мы не позволим этому случиться!», - подчеркнул Авигдор Либерман.
В свою очередь, депутат от партии «Наш дом Израиль» Одед Форер отметил, что слова Смотрича в очередной раз демонстрируют, какое именно правительство собрался создавать Нетаниягу и на какие далеко идущие уступки ультраортодоксальным и религиозным партиям он готов пойти.
«Мы рассчитывали, что «Ликуд» вместе с нами будет отстаивать еврейский характер Государства Израиль, не позволяя превратить его в государство Галахи. К сожалению, эта партия активно способствует насаждению религиозного диктата. Национальный лагерь всегда уважал еврейские традиции, но последовательно выступал против попыток установить религиозный диктат. Партия НДИ осталась последним оплотом здравомыслия», - указал Одед Форер.