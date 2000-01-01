03.06 20:09 MIGnews.com

Лапид - Нетаниягу: тебе не понравится Суд Торы

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Лидер Блока Кахоль Лаван Яир Лапид прокомментировал заявления депутата Бецалеля Смотрича о необходимости “возвращения к Суду Торы”.Лапид заявил: “Наша рекомендация Биньямину Нетаниягу: если тебя признают виновным по всем статьям, поверь нам, ты не захочешь, чтобы тебя судили по законам Торы”.Лапид добавил: Любой, кто слышал Смотрича, объясняющего, что он хочет быть министром юстиции чтобы ввести Закон Торы и галахическое государство поймет, в какое безумие погрузился сегодня Израиль”.Депутат от Еш Атид Карин Элахрар добавила к словам своего партийного босса: “Если мы думали, что план депутата Мики Зоара о “следующем десятилетии Нетаниягу” порождает беспокойство, то со Смотричем кошмары становятся былью”.