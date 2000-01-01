Нетаниягу пока не будет заполнять министерские вакансии
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не назначит новых министров юстиции и образования до следующей недели, сообщил журналистам его пресс-секретарь Йонатан Урих, передает The Times of Israel.
Ссылаясь на желание Нетаниягу обсудить этот вопрос с "коалицией и членами "Ликуд" в ближайшие дни", Урих заявил, что портфели не будут выданы до начала следующей недели.
Следовательно, похоже, что с завтрашнего утра сам Нетаниягу будет исполнять обязанности министра образования и юстиции, причем занятие премьер-министром последнего поста может оказаться спорным, поскольку против него ведутся три дела по обвинениям в коррупции.
Вчера Нетаниягу уволил министра юстиции Аелет Шакед и министра образования Нафтали Беннетта из конкурирующей партии "Новые правые", их отставки должны вступить в силу через 48 часов после увольнения.