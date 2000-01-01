Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу пока не будет заполнять министерские вакансии | Фото:03.06 20:08   MIGnews.com

Нетаниягу пока не будет заполнять министерские вакансии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не назначит новых министров юстиции и образования до следующей недели, сообщил журналистам его пресс-секретарь Йонатан Урих, передает The Times of Israel.

Ссылаясь на желание Нетаниягу обсудить этот вопрос с "коалицией и членами "Ликуд" в ближайшие дни", Урих заявил, что портфели не будут выданы до начала следующей недели.

Следовательно, похоже, что с завтрашнего утра сам Нетаниягу будет исполнять обязанности министра образования и юстиции, причем занятие премьер-министром последнего поста может оказаться спорным, поскольку против него ведутся три дела по обвинениям в коррупции.

Вчера Нетаниягу уволил министра юстиции Аелет Шакед и министра образования Нафтали Беннетта из конкурирующей партии "Новые правые", их отставки должны вступить в силу через 48 часов после увольнения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:45
Кнессет одобрил спорный план канатной дороги в Иерусалиме
20:35
Либерман: Заявление Смотрича - шаг к государству Галахи
20:34
Сирийские войска захватили деревню на территории мятежников
20:25
Неизвестный с молотком атаковал мечеть в Лондоне
20:19
"Габай осуществил угрозу уничтожения Аводы"
20:09
Лапид - Нетаниягу: тебе не понравится Суд Торы
19:51
Нетаниягу - Смотричу: Израиль не будет государством Галахи
19:43
Таль Руссо намерен возглавить "Аводу"
19:04
Швеция не будет добиваться задержания Ассанжа
18:45
Нидерланды выделяют $3,35 млн на борьбу с антисемитизмом
18:31
Самолет ВВС Индии исчез у границы с Китаем
18:20
Нетаниягу поздравил Энгельмана с избранием на пост
17:54
Ривлин: Израиль привержен свободе вероисповедания
17:45
В Судане при разгоне демонстрации военные убили 13 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus