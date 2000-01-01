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Нетаниягу - Смотричу: Израиль не будет государством Галахи | Фото:03.06 19:51   MIGnews.com

Нетаниягу - Смотричу: Израиль не будет государством Галахи

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил лидеру политического объединения "Союз правых партий" Бецалелю Смотричу, что Израиль не будет государством Галахи.

Об этом в понедельник, 3 июня сообщает The Times of Israel.

Ранее Смотрич заявил о том, что хочет занять должность министра юстиции, настаивая на том, что Израиль должен жить по еврейским религиозным законам.

По его словам, вся страна должна стремиться к тому, чтобы жить, как "в дни царя Давида".


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