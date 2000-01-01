Представитель партии "Авода" Тал Руссо заявил, что покидает свое место в списке и будет баллотироваться на пост лидера партии, сообщает в понедельник The Times of Israel.
Руссо, бывший генерал, который вступил в партию в преддверии апрельских выборов, заявил: "Я вступил в эту партию, чтобы изменить ситуацию и не сидеть на месте", согласно сообщениям израильских СМИ. "В связи с роспуском Кнессета и назначением новых выборов я отказываюсь от своего места номер два в списке и намереваюсь начать борьбу за лидерство в партии".
Авода получила наихудшие результаты со времени основания государства по итогам апрельских выборов, получив всего шесть мест из 120 мест в Кнессете.
Недавние опросы показывают, что Авода может в дальнейшем сократиться до 4 мест в результате новых выборов, намеченных на сентябрь.