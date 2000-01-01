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Тал Руссо намерен возглавить `Аводу` | Фото:03.06 19:43   MIGnews.com

Таль Руссо намерен возглавить "Аводу"

Представитель партии "Авода" Тал Руссо заявил, что покидает свое место в списке и будет баллотироваться на пост лидера партии, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Руссо, бывший генерал, который вступил в партию в преддверии апрельских выборов, заявил: "Я вступил в эту партию, чтобы изменить ситуацию и не сидеть на месте", согласно сообщениям израильских СМИ. "В связи с роспуском Кнессета и назначением новых выборов я отказываюсь от своего места номер два в списке и намереваюсь начать борьбу за лидерство в партии".

Авода получила наихудшие результаты со времени основания государства по итогам апрельских выборов, получив всего шесть мест из 120 мест в Кнессете.

Недавние опросы показывают, что Авода может в дальнейшем сократиться до 4 мест в результате новых выборов, намеченных на сентябрь.


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