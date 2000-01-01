Матаньяху Энглман займет пост государственного контролера
Сегодня законодатели Кнессета проголосовали за назначение Матаньяху Энглмана следующим государственным контролером, сообщает The Times of Israel.
Тайное голосование 67-45 показало, что все партии, которые рекомендовали премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать следующее правительство после апрельских выборов, поддержали его кандидата вместе с двумя другими законодателями.
Между тем, пять депутатов воздержались при проведении тайного голосования.
53-летний Энглман является генеральным директором Совета высшего образования. Другим кандидатом на эту должность был Гиора Ромм, бывший военный атташе Израиля в Соединенных Штатах и бывший заместитель командующего военно-воздушными силами Еврейского Государства.
Издание отмечает, что впервые за тридцать лет пост генерального прокурора израильского государства не будет занят бывшим судьей в отставке.