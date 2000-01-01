03.06 15:21 MIGnews.com

США - России: мы поддерживаем израильские удары по Сирии

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Высокопоставленный чиновник администрации Трампа говорит, что США несколько раз за последние месяцы давали понять России, что Америка поддерживает израильские атаки в Сирии, пока иранские силы действуют в стране.Чиновник предпочёл оставаться инкогнито. Он выразил свои мысли касательно того, что России сообщили о полной поддержке Израиля Соединёнными Штатами во время атак некоторых целей в Сирии.«Мы сказали им [России], что все иранские силы должны уйти, и это не только требование Израиля, но и требование Америки», - поведал источник.Данное заявление последовало за ответной атакой ЦАХАЛа по Сирийским позициям. Ранее со стороны Сирии были выпущены ракеты на гору Хермон. Один из взрывов повредил горнолыжный подъёмник.По сообщениям, семь «иностранных боевиков» были среди 10 погибших в воскресенье в результате авиаударов израильских сил обороны по нескольким военным целям в Сирии.Согласно сообщению в воскресенье, американский чиновник сказал, что Израиль попросил Соединенные Штаты напомнить России касательно обязательства Москвы держать проиранские силы по крайней мере в 70-100 километрах от границы. Вашингтон поднял этот вопрос с русскими на тихих дипломатических переговорах.Ожидается, что через три недели советники по национальной безопасности Израиля, США и России встретятся в Иерусалиме на первом Саммите по безопасности такого рода.