03.06 15:06 MIGnews.com

Профессор Еврейского Университета: Им Тирцу - нацистские псы

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Старший преподаватель Еврейского университета и член организации “Новый Израильский Фонд”, Амирам Голдблюм, оставил комментарий к статье о новом веб-сайте Im Tirtzu. В статье перечислены фамилии израильских профессоров, которые преподают в финансируемых государством университетах, занимаясь антиизраильской деятельностью.Аруц Шева сообщает о том, что Голдблюм написал: “Нацистские собаки в Im Tirtzu ничего не могут сделать со мной. Я обещаю, что теперь буду фотографировать каждую мразь Im Tirtzu в университетском городке, и буду публиковать их имена, чтобы учителя знали, кому не следует давать ученую степень.”Десятки студентов Еврейского университета, являющихся членами Im Tirtzu, подали официальную жалобу в университет. В свою очередь, руководство университета осудило комментарий профессора Голдблюма. Но при этом заявило, что не несет ответственности за комментарии профессоров, если распространение подобных идей не происходит во время занятий.Также ректор унвиерситета дал четко понять профессору Голдблюму, что обращаться со студентами таким образом нельзя, сообщалось со стороны руководства.Невзирая на предупреждение ректора, Голдблюм сказал, что если студент зайдет в класс в футболке Im Tirtzu, он откажется проводить лекцию и “вызовет охрану”.Профессор говорит, что в намерения Im Tirtzu входит “навредить профессорам”. Он подчеркнул, что не желает преподавать в обстановке, созданной активистами данного движения.