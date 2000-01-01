03.06 14:24 MIGnews.com

"В Израиль вернется рабство и побивание камнями"

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Депутат Кнессета от партии Авода Шели Яхимович выразила свой шок в связи с планами депутата Кнессета Бецалеля Смотрича “вернуть Тору в законодательство Государства Израиль”.Яхимович заявила: “Его шокирующие слова - предупредительный сигнал того, какая волна консерватизма накрывает нас со стороны некоторых правых. Согласно видению кандидата на посты министра юстиции и министра образования, мы придем к состоянию, когда мужчина сможет разводиться с женой в случае, если та недостаточно скромно одевается. Вернутся рабство и побивание камнями, гомосексуализм будет запрещен и только мужчинам позволят владеть собственностью. Тот факт, что Смотрич и его друзья - не маргинализованные сумасшедшие , но люди, занимающие влиятельные позиции - гигантская угрозу свободе человека в наш просвещенный век”.