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Закрытие посольства Канады в Венесуэле. | Фото: AFP03.06 16:37   MIGnews.com

Закрытие посольства Канады в Венесуэле

Министр иностранных дел Христя Фриланд сообщила, что Канада временно закрывает свое посольство в Венесуэле. Такое решение совпало с новой волной протестов в стране и растущим уровнем напряжения.
Однако основной причиной закрытия посольства был тот факт, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не продлил аккредитацию канадским дипломатам.

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию. Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить работу посольства Канады в Венесуэле ", - заявила Фриланд.

Министр иностранных дел добавила, что "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, особенно тех, которые выступают за восстановление демократии в Венесуэле".

"Несмотря на закрытие посольства, Канада вместе со своими партнерами в Группе Лима и международным сообществом будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле", - добавила Фриланд.

Канадцы, которые находятся в Венесуэле, смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.


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