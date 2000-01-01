03.06 14:02 MIGnews.com

"НДИ остается последним бастионом здравомыслия"

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Член Кнессета от партии Наш Дом - Израиль Одед Форер подверг резкой критике заявления члена Кнессета Бецалеля Смотрича о необходимости “внедрять законы Торы” в юридическую систему Израиля.Депутат Форер заявил: “Кот вылез из мешка. Теперь всем совершенно ясно, что собирается создавать здесь Нетаниягу, и как далеко он готов пойти в своих уступках ортодоксальным и ультра-ортодоксальным фракциям. Я ждал, что Ликуд будет вместе с нами отстаивать идею Еврейского Государства и не допустит превращения в государство галахи. К несчастью, я вижу, что Ликуд пошел за инициативами религиозного принуждения. Национальный лагерь всегда с уважением относился к традиции - но одновременно отрицал религиозное принуждение. НДИ остается последним бастионом здравомыслия”.