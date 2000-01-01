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НДИ остается последним бастионом здравомыслия 03.06 14:02   MIGnews.com

"НДИ остается последним бастионом здравомыслия"

Член Кнессета от партии Наш Дом - Израиль Одед Форер подверг резкой критике заявления члена Кнессета Бецалеля Смотрича о необходимости “внедрять законы Торы” в юридическую систему Израиля.

Депутат Форер заявил: “Кот вылез из мешка.  Теперь всем совершенно ясно, что собирается создавать здесь Нетаниягу, и как далеко он готов пойти в своих уступках ортодоксальным и ультра-ортодоксальным фракциям. Я ждал, что Ликуд будет вместе с нами отстаивать идею Еврейского Государства и не допустит превращения в государство галахи. К несчастью, я вижу, что Ликуд пошел за инициативами религиозного принуждения. Национальный лагерь всегда с уважением относился к традиции - но одновременно отрицал религиозное принуждение. НДИ остается последним бастионом здравомыслия”.


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