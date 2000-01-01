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Китай предупредил студентов о рисках обучения в США 04.06 00:32   MIGnews.com

Китай предупредил студентов о рисках обучения в США

В понедельник Китай предупредил студентов и преподавателей о рисках, связанных с обучением в Соединенных Штатах, указав на ограничения по продолжительности виз и отказам в выдаче виз, в условиях ожесточенной торговой войны и другой напряженности между двумя странами.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами сейчас напряженные из-за торгового конфликта, сообщает Reuters.

Министерство образования в своем коротком заявлении сообщило, что недавно некоторые студенты, желающие учиться в Соединенных Штатах, столкнулись с проблемами, связанными с ограничением продолжительности их виз и увеличением числа отказов в выдаче виз.


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