Китай предупредил студентов о рисках обучения в США
В понедельник Китай предупредил студентов и преподавателей о рисках, связанных с обучением в Соединенных Штатах, указав на ограничения по продолжительности виз и отказам в выдаче виз, в условиях ожесточенной торговой войны и другой напряженности между двумя странами.
Отношения между Китаем и Соединенными Штатами сейчас напряженные из-за торгового конфликта, сообщает Reuters.
Министерство образования в своем коротком заявлении сообщило, что недавно некоторые студенты, желающие учиться в Соединенных Штатах, столкнулись с проблемами, связанными с ограничением продолжительности их виз и увеличением числа отказов в выдаче виз.