03.06 12:34 MIGnews.com

Смотрич: Израилем будут править по законам Давида и Соломона

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Один из лидеров союза правых партий, Бецалель Смотрич, дал интервью радио КАН.Смотрич, претендующий на пост министра юстиции в будущем правительстве сообщил о необходимости “внедрения элементов еврейского закона” в правовую систему Израиля.Вечером 2 июня Смотрич выступил на торжествах, посвященных Дню Иерусалима в Мерказ Ха Рав. Он сказал: “Мы требуем портфель министра юстиции потому, что мы стремимся вернуть суд Торы на его место. Еврейский закон должен занимать почетное место в юридической системе Государства Израиль”.Смотрич подчеркнул: “Ничего не делается сейчас, и ничего не будет делаться по принуждению. Когда мы говорим о Торе - есть много вещей, которые можно сделать”.Смотрич подчеркнул: “Я думаю, что возможно и необходимо усилить раввинатские суды”.В интервью Калману Либскинду на 12-м канала Смотрич сообщил: "Я считаю, что законы Торы намного превосходят законы “галахического государства” Ахарона Барака, и мое желание определенно в том, чтобы в долгосрочной перспективе Государство Израиль должно управляться в соответствии с законами Торы. Но это произойдет не потому, что я так хочу, но потому, что народ Израиля так хочет. Государство Израиля будет управляться с Божьей Помощью, как это было во времена царей Давида и Соломона, в соответствии с законами Торы, и в соответствии с современной обстановкой, вызовами, экономикой и обществом, в которых мы живем в 2019 году”.В серии твитов, вышедших после интервью. депутат попытался объяснить свои идеи: “Также как во времена царя Давида судебная система приспосабливала сама себя к новым реалиям, будет происходить и сегодня. Мы должны учить и понимать то, что есть сказать Торе современности, как она встраивается в демократию и гражданское общество, и она встраивается прекрасно”.