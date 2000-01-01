03.06 12:03 MIGnews.com

Китайская судья-олигарх "весит" 2,9 миллиарда

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Вице-президент Высшего народного суда КНР в провинции Хайнань, Чжан Цзя Хуэй, и ее супруг, Лю Юаньшэн, стали объектами пристального внимания в прошлом месяце. Произошло это из-за заявления двух бизнесменов — Чэнь Зинан и Ли Фухуа.Мужчины сказали, что они были обмануты парой, которая, как они утверждали, владела 36 компаниями, зарегистрированными на имена своих родственников. Также бизнесмены заявляют, что пара имела активы “не менее 20 миллиардов юаней (2,9 миллиарда долларов США)”В тот же день, в интервью местным СМИ, 54-летняя Чжан Цзя Хуэй данные обвинения отрицала. 13 мая комиссия по политическим и правовым вопросам Хайнаня заявила, что начато расследование утверждений, о том, что у вице-президента имеются активы. При этом имя ее супруга не упоминалась. На следующий день появились новости о ее задержании.В пятницу появилось заявление от властей Хайнаня о том, что Чжан находится под следствием по обвинению в “серьезных нарушениях порядка и закона”. Лю, бывший судья, покинувший судебную систему в середине 1990-х годов для организации собственного бизнеса, также подвергся полицейскому расследованию.