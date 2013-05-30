Удар Израиля по Т4 - после посадки оружейного самолета
Через день после приземления транспортного самолета Fars Air Qeshm на авиабазе Т4 в провинции Хомс по ней был нанесен удар израильских ВВС.
Самолет разгружался на базе трижды за неделю, предшествовавшую атаке.
Предполагается, что самолет доставлял современное оружие “Хизбалле”.
В результате атаки уничтожен склад ракет, несколько автомобилей и еще несколько зданий.
Транспортный самолет Boeing-747 компании Fars Air Qeshm приземлился на Т4 1 июня в 08:45 утра. Через три часа самолет был разгружен и вылетел обратно в Тегеран. Через 36 часов Израиль атаковал базу.
Такая же связь между рейсами Fars Air Qeshm и атаками наблюдалась ранее. Шесть месяцев назад транспортный самолет этой компании приземлился в международном аэропорту Дамаска - и через несколько часов аэропорт был атакован ВВС Израиля.
Рано утром 27 апреля 2017 года Израиль нанес удар по международному аэропорту Дамаска. Всего сообщается о пяти ударах по складам боеприпасов, в том числе, на территории военного аэропорта аль-Мезза, Дамаск. В международном аэропорту Дамаска в результате бомбардировки загорелись хранилища горючего и начался пожар.
В аэропорту на момент удара находились три транспортных самолета иранских авиакомпаний Qeshm Fars Air, Pouya Air, и Mahan Air. Министр транспорта Израиля Исраэль Кац в интервью радио Армии Обороны Израиля сообщил, что "удар по аэропорту Дамаска полностью соответствует принципам политики Израиля". По словам Каца, главным из этих принципов, "красной чертой" является попытка передачи стратегических вооружений "Хизбалле". В тот момент, когда Израиль получает достоверную информацию об этом - он наносит удар.
Директор Института Изучения Национальной Безопасности генерал-майор в отставке Амос Ядлин в интервью порталу ynet объяснил, что в ударах по Т4 нет ничего нового: “Иранцы пытались создать там центр беспилотников. Оттуда был запущен беспилотник, вторгнувшийся в израильское воздушное пространство в феврале. Русские принудили убрать иранцев их командный центр из Дамаска и перевести на Т4”.
Ядлин добавил: “Израиль следит за полетами иранских самолетов на Т4. Эти полеты можно отслеживать по открытым источникам. Мои люди в социальных сетях видят это каждый день. И я могу представить, что израильская разведка тоже знает об этих полетах, в том числе и ночных - в свете инцидентов, произошедших на этой неделе. Так, три казалось бы несвязанных друг с другом инцидента - обстрел израильского истребителя зенитными ракетами, обстрел наблюдательного поста на Хермоне и сегодняшняя бомбардировка - все это эпизоды “войны между войнами”, с помощью которой Израиль пытается предотвратить укрепление Ирана в Сирии”.
Израиль еще в начале 2013 года осознал, что самым уязвимым звеном иранского усилия в Сирии и Ливане является “воздушный мост” между Тегераном и Дамаском. И уже тогда Израиль начал действовать. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иранская стратегия в Сирии. Ахиллесова пята"