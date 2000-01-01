03.06 11:12 MIGnews.com

Ривлин не будет вмешиваться в кризис коалиции

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Президент Реувен Ривлин отклонил призывы предоставить другому законодателю возможность сформировать коалицию, заявив, что он позволит премьер-министру Биньямину Нетаниягу использовать каждую оставшуюся минуту, предоставленную ему для создания правительства.Нетаниягу до сих пор не удалось сформировать коалицию на фоне противостояния между светскими и ультраортодоксальными партиями.В связи с тем, что время истекает до приближающегося крайнего срока, партия Нетаниягу "Ликуд" выдвигает законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов позднее в этом году, и такого развития событий в стране еще никогда не было.