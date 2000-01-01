03.06 10:11 MIGnews.com

Казненный чиновник из Северной Кореи замечен на публике

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высокопоставленный чиновник Северной Кореи, Ким Ён Чоль, в понедельник присутствовал на концерте в Сеуле. Он сидел рядом с лидером Ким Чен Ыном. Об этом стало известно благодаря северокорейским СМИ. Ранее сообщалось, что Ким Ён Чоль был зачищен из-за неудавшегося ядерного саммита с Вашингтоном.Он был главным переговорщиком по ядерным вопросам в Северной Корее и партнером госсекретаря США, Майка Помпео, с тех пор, как Ким Чены Ын вступил в ядерные переговоры с Соединенными Штатами в начале прошлого года. Ким Ён Чоль дважды встречался с президентом США, Дональдом Трампом, перед двумя саммитами.Последний саммит в Ханое был провален. На прошлой неделе южнокорейская газета Chosun Ilbo процитировала неизвестный источник, в котором говорилось о приговоре Ким Ён Чоля к каторжным работам и идеологическому перевоспитанию. Причиной таких меры стал тот самый неудачный саммит.Также в газете сообщалось, что старший посланник, Ким Хёк Чол, принимавший участие в пре-саммите, был казнен вместе с четырьмя другими должностными лицами из Министерства иностранных дел Северной Кореи.