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YouTube 03.06 09:32   MIGnews.com

Политик обещает декриминализировать отрицание Холокоста

Член Консервативной народной партии Георг Кирсберг пообещал декриминализировать отрицание Холокоста и ввести "правильное" преподавание истории Третьего рейха. Также в рамках своей предвыборной программы политик обещает лишить гражданства и выслать из Эстонии "враждебных Эстонии русских".

Георг Кирсберг участвует в выборной гонке в органы местного самоуправления. В случае своего избрания в парламент Эстонии политик обещает прекратить деятельность "враждебных Эстонии русских".

Кроме того Кирсберг хочет лишить права неграждан избирать и быть избранным. Помимо этого, он намерен прекратить предоставлять земли под строительство мечетей или новых православных церквей.

Вместо этого политик предложил "утилизировать" Бронзового солдата и все символы СССР, ввести уголовную ответственность за отрицание оккупации Эстонии и восхваление любой советской символики.

Кирсберг считает необходимым декриминализировать отрицание Холокоста и ввести в школах "компетентный" подход к преподаванию истории "нацистской" Германии, поскольку "ложь подавляет наше современное общество".
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