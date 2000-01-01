03.06 09:32 MIGnews.com

Политик обещает декриминализировать отрицание Холокоста

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Член Консервативной народной партии Георг Кирсберг пообещал декриминализировать отрицание Холокоста и ввести "правильное" преподавание истории Третьего рейха. Также в рамках своей предвыборной программы политик обещает лишить гражданства и выслать из Эстонии "враждебных Эстонии русских".Георг Кирсберг участвует в выборной гонке в органы местного самоуправления. В случае своего избрания в парламент Эстонии политик обещает прекратить деятельность "враждебных Эстонии русских".Кроме того Кирсберг хочет лишить права неграждан избирать и быть избранным. Помимо этого, он намерен прекратить предоставлять земли под строительство мечетей или новых православных церквей.Вместо этого политик предложил "утилизировать" Бронзового солдата и все символы СССР, ввести уголовную ответственность за отрицание оккупации Эстонии и восхваление любой советской символики.Кирсберг считает необходимым декриминализировать отрицание Холокоста и ввести в школах "компетентный" подход к преподаванию истории "нацистской" Германии, поскольку "ложь подавляет наше современное общество".