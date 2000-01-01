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YouTube 03.06 08:54   MIGnews.com

Премьером Ирландии станет открытый гей – мигрант

Правящая партия Ирландии "Фине Гэл" в пятницу, 2 июня, избрала лидером 38-летнего Лео Варадкара. Политик станет первым премьер-министром страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

Также он станет самым молодым премьером в истории Ирландии и первым главой правительства, который имеет индийское происхождение.

За кандидатуру Лео Варадкара проголосовало 60% членов партии, благодаря чему он опередил своего главного конкурента Саймона Ковэнея.

Сообщается, что новоизбранный лидер "Фине Гэл" объявил о своей сексуальной ориентации два года назад. Тогда в 2015 году, в Ирландии проходил референдум по легализации однополых браков.

"Если мое сегодняшнее избрание на роль лидера "Фине гэл" что-то продемонстрировало, так это то, что эта республика лишена предрассудков", — заявил политик.
Парламент Ирландии должен утвердить Лео Варадкара на должность премьер-министра 13 июня 2017 года.
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