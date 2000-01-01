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Арестован главный советник премьер-министра Турции | Фото: Thinkstock03.06 21:49   MIGnews.com

Арестован главный советник премьер-министра Турции

Официальное информационное агентство Турции сообщило, что главный советник премьер-министра был задержан за якобы имевшие место связи с Фетхуллахом Гюленом, скрывающимся в США, и который обвиняется правительством в попытке государственного переворота в прошлом году.

Информационное агентство Anadolu сообщило, что Бироль Эрдем, который в настоящее время консультирует премьер-министра Бинали Йилдирима, был взят под стражу в субботу, 3 июня, в Анкаре вместе со своей женой. Их подозревают в предполагаемом членстве в движении Гулена, которое Турция считает террористической организацией.

После начавшегося 15 июля государственного переворота Турция начала массовые репрессии, чтобы очистить государственные учреждения от подозрительных сторонников Гюлена. Более 50 000 человек были арестованы и 100 000 гражданских служащих были уволены.

Эрдем ранее служил в высшем судебном органе и в качестве заместителя министра юстиции.
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