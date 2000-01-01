03.06 21:49 MIGnews.com

Арестован главный советник премьер-министра Турции

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Официальное информационное агентство Турции сообщило, что главный советник премьер-министра был задержан за якобы имевшие место связи с Фетхуллахом Гюленом, скрывающимся в США, и который обвиняется правительством в попытке государственного переворота в прошлом году.Информационное агентство Anadolu сообщило, что Бироль Эрдем, который в настоящее время консультирует премьер-министра Бинали Йилдирима, был взят под стражу в субботу, 3 июня, в Анкаре вместе со своей женой. Их подозревают в предполагаемом членстве в движении Гулена, которое Турция считает террористической организацией.После начавшегося 15 июля государственного переворота Турция начала массовые репрессии, чтобы очистить государственные учреждения от подозрительных сторонников Гюлена. Более 50 000 человек были арестованы и 100 000 гражданских служащих были уволены.Эрдем ранее служил в высшем судебном органе и в качестве заместителя министра юстиции.