03.06 20:56 MIGnews.com

Эхуд Барак: "Биньямин Нетаниягу дурачит общественность"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в субботу, 3 июня, раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу за то, что он обманул общественность в отношении интересов безопасности Израиля и заявил, что правительство под его руководством было "захвачено крайне правым крылом" и таким образом поставило под угрозу будущее Израиля.Выступая на культурном мероприятии в Тель-Авиве, Барак сказал, что "то, как Нетаниягу говорил об Иране, неоднократно вводило в заблуждение общественность", ссылаясь на многочисленные публичные выступления Нетаниягу, предостерегающие о предполагаемой ядерной программе Ирана.Барак объяснил, что в отличие от того, что может говорить Нетаниягу, "никто не стремился начать нападение на Иран. Более того, нет ни одного человека, который не считал это на самом деле последним шагом".Барак признал, что Израиль "имеет оперативные возможности и международную легитимность для нападения на Иран", и добавил, что "если мы этого не сделаем, больше не представится такой возможности"."Я думаю, что правительство упускает возможности. У нас сформировалось единство интересов между нами и умеренными мусульманскими странами. Этот интерес состоит в том, чтобы эффективно бороться с радикальным мусульманским террором и заводить в тупик Иран и его ядерные намерения", - подчеркнул он.Барак далее утверждал, что, по его мнению, Нетаниягу постоянно использовал угрозу со стороны Ирана, чтобы отвлечь от большей проблемы Израиля - застопорившегося состояния мирных переговоров.Барак продолжал критиковать правительство, заявляя, что оно было «захвачено крайне правыми» и что его "одногосударственная повестка дня" ставит под угрозу государство Израиль."Этот риск больше, чем внешние риски вокруг нас. Израиль может стать апартеидным государством, которое не только будет погружено в насилие, но также будет постоянно под угрозой краха, нависшей над ним", - продолжил он.Несмотря на свою критику, Барак не исключил возможности установления мира в регионе.