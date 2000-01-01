03.06 19:53 MIGnews.com

Путин: "Хакеры пытаются подставить Россию"

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Американские хакеры могли создать ложные доказательства того, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, как заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC News в субботу, 3 июня.Представители американской разведки заявили, что Россия пыталась вмешаться в выборы в США, взломав Демократическую партию, чтобы повлиять на голосование в пользу Дональда Трампа, - обвинение, которое Кремль неоднократно отрицал.В интервью для программы телеканала NBC News, "Sunday Night" с Мегином Келли, Путин заявил, что хакеры в Соединенных Штатах, возможно, сделали так, чтобы Россия стояла за атакой по политическим мотивам."Хакеры могут быть где угодно, они могут быть в России, в Азии ... даже в Америке, Латинской Америке", - сказал Путин."Между прочим, они могут быть хакерами, в Соединенных Штатах, которые умело и профессионально перекладывают вину, как мы говорим, на Россию", - подчеркнул Владимир Путин.