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flickr 03.06 19:53   MIGnews.com

Путин: "Хакеры пытаются подставить Россию"

Американские хакеры могли создать ложные доказательства того, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, как заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC News в субботу, 3 июня.

Представители американской разведки заявили, что Россия пыталась вмешаться в выборы в США, взломав Демократическую партию, чтобы повлиять на голосование в пользу Дональда Трампа, - обвинение, которое Кремль неоднократно отрицал.

В интервью для программы телеканала NBC News, "Sunday Night" с Мегином Келли, Путин заявил, что хакеры в Соединенных Штатах, возможно, сделали так, чтобы Россия стояла за атакой по политическим мотивам.

"Хакеры могут быть где угодно, они могут быть в России, в Азии ... даже в Америке, Латинской Америке", - сказал Путин.

"Между прочим, они могут быть хакерами, в Соединенных Штатах, которые умело и профессионально перекладывают вину, как мы говорим, на Россию", - подчеркнул Владимир Путин.
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