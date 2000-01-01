03.06 16:55 MIGnews.com

Фарадж отрицает причастность к сговору Трампа с РФ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший лидер Партии независимости Объединённого Королевства Найджел Фарадж, ведущий участник кампании Brexit, сообщил, что с ним не связывалось Федеральное бюро расследований США и опроверг сообщение о том, что он был "человеком, представляющим интерес" в расследовании ФБР по возможному сговору между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа."Нет, конечно, нет", - сказал Фарадж в субботу, 3 июня, когда его спросили, связалось ли с ним ФБР."Я в это не верю. У меня нет связей", - сообщил Фарадж на веб-сайте Daily Mail Online."Я никогда не был в России, у меня никогда не было деловых отношений с Россией", - подчеркнул он.Газета The Guardian ранее сообщила, что Фараж, бывший лидер Партии независимости Объединенного Королевства, "вызвал интерес" следователей ФБР из-за его отношений с людьми, связанными как с кампанией Трампа, так и с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.Сообщается, что Фарадж пока не был обвинен в правонарушениях и не был объектом расследования.