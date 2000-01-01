Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 03.06 16:55   MIGnews.com

Фарадж отрицает причастность к сговору Трампа с РФ

Бывший лидер Партии независимости Объединённого Королевства Найджел Фарадж, ведущий участник кампании Brexit, сообщил, что с ним не связывалось Федеральное бюро расследований США и опроверг сообщение о том, что он был "человеком, представляющим интерес" в расследовании ФБР по возможному сговору между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа.

"Нет, конечно, нет", - сказал Фарадж в субботу, 3 июня, когда его спросили, связалось ли с ним ФБР.

"Я в это не верю. У меня нет связей", - сообщил Фарадж на веб-сайте Daily Mail Online.

"Я никогда не был в России, у меня никогда не было деловых отношений с Россией", - подчеркнул он.

Газета The Guardian ранее сообщила, что Фараж, бывший лидер Партии независимости Объединенного Королевства, "вызвал интерес" следователей ФБР из-за его отношений с людьми, связанными как с кампанией Трампа, так и с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Сообщается, что Фарадж пока не был обвинен в правонарушениях и не был объектом расследования.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:21
Полиция эвакуировала аэропорт "Шарль-де-Голль" в Париже
15:54
В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии 12-13 июня
15:30
ЦАХАЛ сообщил о "ложной тревоге" на границе с Газой
13:50
СМИ: коалиция нанесла удар по Ракке. Десятки погибших
12:58
"Израиль боится развязать войну против Хизбаллы"
12:26
Задержан подозреваемый по делу теракта в Манчестере
11:28
Король Марокко отказался участвовать в саммите из-за Биби
10:54
Иран: в торговом центре прогремел мощный взрыв
09:32
Политик обещает декриминализировать отрицание Холокоста
08:54
Премьером Ирландии станет открытый гей – мигрант
07:51
Мощное землетрясение у берегов Аляски
07:12
"Трамп "самый неамериканский" президент США"
05:29
США: 3 штата создали альянс против решения Трампа по климату
03:33
Google Chrome будет блокировать назойливую рекламу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus