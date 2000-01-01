03.06 15:54 MIGnews.com

В Астане пройдет новый раунд переговоров по Сирии 12-13 июня

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Следующий раунд мирных переговоров в Сирии пройдет в казахстанской столице Астане 12-13 июня, как сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на посла Сирии в Москве."Мы получили приглашение принять участие в переговорах в Астане, которые пройдут 12-13 числа этого месяца", - цитирует агентство посла Риада Хаддада.На предыдущих переговорах в Астане, которые прошли 3-4 мая, у представителей России не было встречи с делегацией сирийской оппозиции.Тогда глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил: "К сожалению, не состоялась встреча с делегацией оппозиции, хотя было о чем поговорить".Ранее сообщалось, что участники переговоров в Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии.