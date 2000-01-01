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YouTube 03.06 12:58   MIGnews.com

"Израиль боится развязать войну против Хизбаллы"

В пятницу, 2 июня, состоялась церемония, посвященная 28-й годовщине смерти высшего руководителя Ирана Имама Хомейни (с 1979-1989 гг. – ред.). В ходе мероприятия заместитель главы политбюро "Хизбаллы" шейх Наим Кассем приветствовал достижения покойного великого аятоллы, лидера исламской революции 1979 года.

При этом шейх подчеркнул, что Имам Хомейни для того чтобы разгромить врагов, прибегал к своей религии и воле народа.

Также заместитель главы политбюро "Хизбаллы" отметил, что поддержка Ирана сыграла для Хизбаллы жизненно важную роль в содействии осуществления сопротивления для достижения побед над израильскими врагами и такфирами.

"Хизбалла стала сильнее и не боится войны с израильским врагом", - резюмировал шейх Наим Кассем.
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