03.06 11:28 MIGnews.com

Король Марокко отказался участвовать в саммите из-за Биби

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Король Марокко Мухаммед VI в последний момент отменил свой визит в Либерию, где он должен был принять участие в саммите стран Западной Африки.Причиной решения его величества стало участие в саммите израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Марокко.Отмечается, что Мухаммед VI хочет, чтобы его первое выступление перед ECOWAS не сопровождалось напряженностью и конфликтами. Марокко надеется присоединиться к Экономическому сообществу стран Западной Африки, после того как страна вернулась в состав Африканского союза после 33-летнего отсутствия.Причиной выхода Марокко из союза 33 года назад стало включение в состав АС по результатам голосования стран — членов блока частично признанного государства — Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).Ожидается, что глава израильского правительства примет участие в саммите в воскресенье, 4 июня. Нетаниягу прибудет во главе большой дипломатической и экономической делегации.