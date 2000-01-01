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Диктатора Судана вызвали на допрос | Фото:03.05 08:36   MIGnews.com

У диктатора Судана нашли $113 миллионов наличными

Генеральный прокурор Судана распорядился допросить свергнутого президента Омара аль-Башира в связи с отмыванием денег и "финансированием терроризма", сообщает официальное информационное агентство SUNA в четверг, 2 мая.

"Действующий генеральный прокурор Аль-Валид Сайед Ахмед распорядился допросить бывшего президента Омара аль-Башира ... в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - говорится в сообщении SUNA.

Источник в Генпрокуратуре подтвердил сообщение государственных СМИ AFP. Аль-Башир, который пришел к власти в результате переворота, поддержанного исламистами в 1989 году, три десятилетия управлял Суданом. Во время его правления страна была включена в список государственных спонсоров терроризма в Вашингтоне из-за его предполагаемых связей с исламистскими боевиками.

Основатель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен жил в Судане с 1992 по 1996 год. В октябре 2017 года Вашингтон отменил 20-летнее торговое эмбарго, введенное в отношении Судана, но сохранил страну в черном списке.

В прошлом месяце правитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что из резиденции аль-Башира было изъято более 113 миллионов долларов наличными в трех валютах. Он сказал, что группа сотрудников полиции, армии и безопасности обнаружила семь миллионов евро (7,8 миллиона долларов), 350 тысяч долларов и пять миллиардов суданских фунтов (105 миллионов долларов) во время обыска в доме аль-Башира.


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