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Facebook блокирует антисемитов | Фото:03.05 08:06   MIGnews.com

Facebook блокирует антисемитов

Дэвид Дьюк, Луи Фаррахан, Алекс Джонс и многие похожие деятели заблокированы на Facebook. Представитель компании подтвердил, что несколько фанатичных общественных деятелей были удалены из социальных сетей. Запрет распространяется на их личные и профессиональные страницы, а также на многие фан-страницы.

"Мы всегда запрещали доступ лицам или организациям, которые пропагандируют насилие и ненависть или участвуют в них, независимо от идеологии. Процесс оценки потенциальных нарушителей является обширным, и именно это привело нас к нашему решению удалить эти учетные записи", - говорится в заявлении Facebook.

Запрет распространяется на всех, кто распространяет угрозы, использует ненавистнические высказывания или идеологию. Дэвид Дьюк - бывший лидер Ку-клукс-клана; Фаррахан - антисемитский лидер Нации Ислама; и Джонс - теоретик заговора, который сказал, что Джордж Сорос возглавляет "еврейскую мафию". В список входят: Лора Лумер и Майло Яннополус, два видных правых провокатора, и Пол Нелен, белый националист, который выступал с антисемитскими заявлениями, баллотировавшись в прошлом году на пост конгрессмена в Висконсине.

Активисты, которые поддерживают запреты, говорят, что такая политика помогает ограничить распространение фанатичных и экстремистских идей, но компании социальных сетей долгое время сопротивлялись запретам, ссылаясь на свободу слова.


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