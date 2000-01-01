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Слухи о заговоре: глава иорданской разведки снят с должности 03.05 07:24   MIGnews.com

Слухи о заговоре: глава иорданской разведки снят с должности

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что король Иордании Абдалла отправил в отставку главу иорданской разведки Аднана аль-Джунди и несколько высокопоставленных чиновников, в том числе советника короля по политике и  информационным вопросам.

Перетряска в иорданском руководстве совершена на фоне “последних отчаянных попыток подорвать иорданские национальные принципы и действия против тех, кто пытается нарушить принципы конституции”.

Кувейтская газета Al-Qabas сообщает, что несколько высокопоставленных и влиятельных иорданских фигур “организовали заговор” и намеревались устроить массовые протесты у королевского дворца, с тем, чтобы продемонстрировать отсутствие доверия к премьер-министру Омару Раззазу и “и создать атмосферу нестабильности в  королевстве”.

Al-Qabas уверяет, что опирается на “надежные источники”.

Наиболее серьезные маневр короля - замена главы могущественного главы разведки Аднани. На его место назначен генерал Ахмед Хусни, ранее служивший на разных постах в разведке.

Официально король заявил, что его шаг был продиктован жалобами на недостатки работы в системе разведки, осознанием того, что некоторые люди использовали занимаемые им посты для продвижения личных интересов. За несколько дней до отставки Джунди были заменены ключевые люди в его бюро.

Иорданская пресса также сообщает о том, что были совершены замены в оборонном истеблишменте и назначены несколько новых глав полиции в регионах. Иорданские чиновники сообщают, что ожидаются изменения во дворце и в армии.

Иорданская элита выражает опасения того, что план урегулирования палестино-израильского конфликта Дональда Трампа может дестабилизировать королевство и подорвать его отношения с Палестинской автономией, Саудовской Аравией и государствами Залива.

Король Абдалла несколько раз жаловался на то, что на него сильно давят ради осуществления американского плана. Абдалла подчеркнул, что Иордания не готова к компромиссу по таким принципиальным вопросам, как право палестинцев на создание собственного государства в рамках границ 1967 года, а также по проблеме Иерусалима и палестинских беженцев.


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