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Ливан призывает Иран освободить жителя США 03.05 21:04   MIGnews.com

Ливан призывает Иран освободить жителя США

Ливан призывает Иран использовать предстоящий священный месяц Рамадан для амнистии гражданина Ливана, который также является резидентом США, сообщает портал Ynet.

Призыв к освобождению Низара Закки поступил в пятницу в письме министра иностранных дел Ливана его иранскому коллеге. Письмо было доставлено послу Ирана в Ливане.

Закка, постоянный житель США, является защитником свободы интернета, проделавшим определенную работу для правительства США. Он был заключен в тюрьму в Иране с момента его ареста в сентябре 2015 года во время участия в финансируемой государством конференции. Он был приговорен к 10 годам по обвинению в шпионаже.

В 2017 году Закка объявил голодовку, требуя своего освобождения.


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