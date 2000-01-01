Эрекат: “Сделка века” направлена на навязывание блокады
Саеб Эрекат, генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), заявил, что «сделка века» президента США Дональда Трампа направлена на то, чтобы навязать блокаду, а не достичь соглашения путем переговоров.
Согласно Эрекату, Трамп должен был предложить мирный договор, вместо того чтобы пытаться разрешить конфликт.
Эрекат заявил делегации американских политиков, ученых, экономистов и общественных активистов, что слово «сделка» означает согласие одной стороны продать свою собственность другой стороне из-за банкротства. Мирный договор, с другой стороны, означает, что обе стороны договорились об условиях, которые выгодны всем.