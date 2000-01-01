03.05 18:15 MIGnews.com

Эрекат: “Сделка века” направлена на навязывание блокады

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Саеб Эрекат, генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), заявил, что «сделка века» президента США Дональда Трампа направлена на то, чтобы навязать блокаду, а не достичь соглашения путем переговоров.Согласно Эрекату, Трамп должен был предложить мирный договор, вместо того чтобы пытаться разрешить конфликт.Эрекат заявил делегации американских политиков, ученых, экономистов и общественных активистов, что слово «сделка» означает согласие одной стороны продать свою собственность другой стороне из-за банкротства. Мирный договор, с другой стороны, означает, что обе стороны договорились об условиях, которые выгодны всем.