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Саудовский суд освободил заключенных женщин-активистов 03.05 17:36   MIGnews.com

Саудовский суд освободил заключенных женщин-активистов

В четверг саудовский суд временно освободил четырех женщин, обвиняемых в подрыве безопасности Королевства.

Законы Саудовской Аравии запрещают официальную публикацию имен обвиняемых во время суда.

Государственное обвинение Саудовская Аравия опубликовала в начале прошлого месяца.

Задержанные были арестованы Президентом государственной безопасности после обнаружения скоординированных и организованных действий, «для подрыва безопасности, стабильности и национального единства Королевства».


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