Саудовский суд освободил заключенных женщин-активистов
В четверг саудовский суд временно освободил четырех женщин, обвиняемых в подрыве безопасности Королевства.
Законы Саудовской Аравии запрещают официальную публикацию имен обвиняемых во время суда.
Государственное обвинение Саудовская Аравия опубликовала в начале прошлого месяца.
Задержанные были арестованы Президентом государственной безопасности после обнаружения скоординированных и организованных действий, «для подрыва безопасности, стабильности и национального единства Королевства».