03.05 17:36 MIGnews.com

Саудовский суд освободил заключенных женщин-активистов

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В четверг саудовский суд временно освободил четырех женщин, обвиняемых в подрыве безопасности Королевства.Законы Саудовской Аравии запрещают официальную публикацию имен обвиняемых во время суда.Государственное обвинение Саудовская Аравия опубликовала в начале прошлого месяца.Задержанные были арестованы Президентом государственной безопасности после обнаружения скоординированных и организованных действий, «для подрыва безопасности, стабильности и национального единства Королевства».