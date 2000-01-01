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Могерини предупредила об угрозе свободе слова в Европе 04.05 01:20   MIGnews.com

Могерини предупредила об угрозе свободе слова в Европе

Во Всемирный день свободы печати в ЕС и в Германии вспомнили о погибших журналистах. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини опасается, что свобода слова в Европе находится под угрозой.

"Мы все чаще и чаще становимся свидетелями попыток ограничить свободу СМИ, в частности, систематически подрывая их авторитет", - заявила Могерини.

По ее словам, серьезную опасность представляет, в том числе, дезинформация. Она негативно влияет "на демократические процессы" и "общественные дискуссии по всему миру", включая Евросоюз, убеждена верховный представитель ЕС.


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