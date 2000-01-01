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Уолтерс стал верховным главнокомандующим силами в Европе 03.05 14:51   MIGnews.com

Уолтерс стал верховным главнокомандующим силами в Европе

В Северо-атлантическом альянсе (НАТО) сменился верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) в Европе, сообщает пресс-служба Альянса.

В штабе главного командования Объединенными силами НАТО в бельгийском Монсе состоялась церемония передачи полномочий верховного главнокомандующего ОВС в Европе, говорится в сообщении.

Так, новым главнокомандующим ОВС НАТО в Европе стал генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс, который до этого был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке. Уолтерс сменил на этом посту Кертиса Скапаротти.


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