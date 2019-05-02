03.05 13:08 MIGnews.com

Армия Германии "лайкнула" видео ЦАХАЛа про Холокост

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Официальный аккаунт в Instagram вооруженных сил Германии "лайкнул" видео, загруженное Армией обороны Израиля в День памяти жертв Холокоста. На видео ЦАХАЛа, офицеры обращались к зрителям из различных нацистских концентрационных лагерях: "Мы говорим громко и четко: никогда больше".Загруженный в четверг видеоролик был просмотрен почти 100 000 раз за первые 24 часа. По словам командира ЦАХАЛа, число еврейских солдат, сражавшихся за союзные державы на войне, намного превосходило нынешнее число военнослужащих израильской армии. По оценкам сотрудника Корпуса образования, в армии США, Великобритании, Советского Союза и других союзных войсках против нацистской Германии воевало более 1,5 миллионов евреев. Он сказал, что ЦАХАЛ недавно запустил онлайн-инициативу по обучению молодых израильтян роли евреев во Второй мировой войне.Каждый год Израиль присылает делегацию офицеров ЦАХАЛа и семей погибших солдат в Освенцим на ежегодный мемориал "Марш Жизни". В четверг, 2 мая, делегация присоединилась к тысячам студентов со всего мира на марше в бывшем нацистском лагере смерти, где во время Холокоста было убито более миллиона евреев.