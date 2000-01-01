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Барзилай: `Абсурдно, что у геев в Израиль нет равных прав` | Фото:03.05 12:43   MIGnews.com

Барзилай: "Абсурдно, что у геев в Израиле нет равных прав"

Победительница "Евровидения" Нета Барзилай заявила, что это "абсурдно", что представители ЛГБТ-сообщества все еще не имеют равных прав в её родной стране, Израиле. 26-летняя певица, которая принесла победу Израилю на "Евровидении", сказала, что израильское правительство не движется "достаточно быстро", когда речь идет о равенстве ЛГБТ.

"Абсурдно, что геи здесь не имеют таких же прав, как и я. Это безумие, что я могу создать семью с кем захочу, а они не могут", - заявила Нета в июньском номере журнала Attitude. "Мы обязаны платить налоги, мы все должны служить в армии, но правительство не относится к нам одинаково."

"Приятно видеть, что мы делаем успехи, что мы движемся вперед, но это не достаточно быстро".

В Израиле существуют ограничения на вступление в брак и усыновление детей для гомосексуальных пар. Несмотря на вынесенное в 2008 году судебное постановление, узаконившее усыновление однополыми парами, дети могут быть усыновлены в качестве "крайнего средства", если не будет найдено никакой другой альтернативы.

"Когда вы принижаете кого-то, когда вы говорите им, что они не ценны настолько, насколько кто-то другой, им требуется время, чтобы прийти в норму и снова начать верить в себя", - продолжила она в интервью.

"Я думаю, что многие геи боятся выходить на улицу, потому что чувствуют, что они хуже других", - говорит она. "Мы должны использовать нашу власть в социальных сетях, чтобы постоянно показывать эту дискуссию открыто и делать парады еще больше. Да, видно, что некоторые семьи посещают "Прайд" в Тель-Авиве, но этого недостаточно."

"Гей-парад должен быть национальным праздником, а не просто вечеринкой. Мы всегда должны стремиться привлечь больше людей".

"Евровидение-2019" состоится в конце этого месяца в Тель-Авиве. .


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