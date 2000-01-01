03.05 12:06 MIGnews.com

Подозреваемая в убийстве брат Ким Чен Ына вышла на свободу

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Вторая заключенная, которая более двух лет провела в малазийской тюрьме по подозрению в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, была выпущена на свободу. 30-летней вьетнамке Доан Тхи Хыонг было предъявлено обвинение вместе с индонезийской женщиной в отравлении Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур в феврале 2017 года.Малайзийская прокуратура переквалифицировала дело Хыонг с "умышленного убийства" в "причинение вреда здоровью с использованием опасного оружия" в прошлом месяце после того, как она признала себя виновной. Хыонг вернется во Вьетнам позже в пятницу, сообщил ее адвокат Хисям Тех.Хыонг была взята под стражу иммиграционной службой сразу после ее освобождения из тюрьмы и останется там до посадки на рейс в Ханой, столицу Вьетнама. Тех сказал, что Хыонг может выступить на короткой пресс-конференции перед посадкой на рейс."Если она не сможет общаться со СМИ, я зачитаю заявление за неё." - сказал он.Сити Айся, первая обвиненная по делу, была освобождена в марте этого года после того, как прокуроры также сняли с неё обвинения в убийстве. Представители Южной Кореи и США заявили, что северокорейский режим распорядился убить Ким Чен Нама, который критиковал династическое правление своей семьи. Пхеньян опроверг это утверждение.Адвокаты женщин заявили, что подозреваемые не знали, что участвуют в убийстве, думая, что снимаются розыгрыше. Четверо северокорейских мужчин также были обвинены по этому делу, но они покинули Малайзию через несколько часов после убийства и остаются на свободе.Малайзия подверглась критике за эти аресты.